La historia de Manu Sánchez es la de una persona que lucha por cumplir sus sueños. Futbolista de profesión, el exjugador, tal y como ha contado a 'Jugones', siempre quiso ser policía nacional.

Tras ascender a Primera División con el Elche después de un playoff agónico, Sánchez ya se encuentra mentalizado al 100% en la Policía.

"Llevaba muchos años preparándome la oposición. Quería salir de la burbuja futbolística. Es lo que siempre he querido: ser policía. Me ha costado muchos años de sacrificio", señala Manu a 'Jugones'.

Además, ha añadido que ha tenido oportunidades para seguir jugando al máximo nivel, pero que ha preferido luchar por su sueño: "Vine en Segunda 'B' y me voy dejando al Elche en Primera División. Me ha surgido la oportunidad en otros equipos de Primera y ni me lo he planteado".

Ahora, a pocos días de entrar en la academia de la Policía, mira con ilusión el hecho de volver a un campo de fútbol, pero desempeñando su nueva profesión: "Me gustaría estar en el estadio vigilando a los futbolistas. Estoy contento de haber disfrutado del fútbol como he hecho, y ahora toca pensar en el Cuerpo Nacional de Policía".