Alejandro Llama ha vivido un auténtico calvario. Ahora le han concedido la invalidez parcial seis años después de sufrir una grave lesión de rodilla de la que no ha se ha recuperado.

Fue en un entrenamiento con el primer equipo del Atlético de Madrid, en 2014, cuando era juvenil. "Durante los diez minutos que puede durar el dolor, no recibo ninguna asistencia. Me levanto por mi propio pie y en ese momento me dicen que trote un poco a ver si estoy bien", cuenta en 'Jugones'.

"Paso por quirófano y al mes o así se me infecta la rodilla. Voy al médico del Atlético de Madrid y me dice que puede ser un virus o un resfriado", explica.

"Yo me siento apartado de todo el entorno. No se me da ropa en ese momento. Los equipos que se me dan no son el mío, son categorías inferiores a la mía. Me parece un poco humillante", denuncia.

El club mantiene su ficha y le van renovando año a año. "Ellos se pueden sentir culpables de no detectarse a tiempo y por eso quieren ir renovándome poco a poco", afirma.

El Atleti ha respondido en una carta a 'Jugones'

"El Atlético siempre ha estado a su lado para que tuviera la más completa asistencia médica y pudiera reincorporarse a la práctica del fútbol, incluso financiando las solicitudes del jugador de segundas opiniones", afirma el Atlético en una carta enviada a 'Jugones' tras consultar a los responsables de la Academia.

Esta es la carta íntegra: