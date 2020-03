Hundidos. Así estaban los tertulianos de la bancada barcelonista en El Chiringuito. El Real Madrid superó al Barça por 2-0 y recuperar el liderato de la Liga. Los tertulianos trataron de buscar una explicación a lo sucedido.

"Yo creo que así el Barça no va a ninguna parte. Si no consigues marcar un gol al peor Real Madrid que te has encontrado en mucho tiempo pues imagínate", decía Quim Doménech.

Cristóbal Soria, por su parte, se refirió a los dos fallos de Leo Messi ante la portería de Thibaut Courtois: "Estoy muy disgustado. Hoy era el día para que se acabara la Liga. Messi ha tenido dos uno contra uno y no ha metido ninguno. Eso no va a volver a pasar más en 50 partidos".

Por último, Jorge D'Alessandro dio algunas claves del encuentro. "Al Barça le ha faltado un jugador determinante en el área", explicaba el argentino, mientras que Lobo Carrasco se lamentaba: "El Madrid se ha crecido y nos ha pasado por encima".