En 2014, el FC Barcelona fue sancionado por la FIFA debido a la existencia de irregularidades en los contratos de los jugadores menores de 16 años. Takefusa Kubo por aquel entonces era una de las perlas de La Masía y tuvo que partir de Sant Joan D'espí debido a que el club catalán incumplió reiteradamente el Reglamento y Estatuto de Transferencia de Jugadores menores de edad.

Takefusa Kubo, en el FC Barcelona | Getty Images

A su vuelta a Japón, el joven mediapunta deslumbró en el FC Tokyo y no escapó a los ojos del Real Madrid, siguiendo su política de fichar jóvenes jugadores, asequibles ante la gran burbuja del mercado y con gran proyección de cara al futuro. De esta manera, el pasado 14 de junio, el conjunto de Concha Espina oficializaba el fichaje de Kubo tras declinar la oferta de retorno a la Ciudad Condal.

En un principio, se preveía que esta próxima temporada formara parte del plantel del Real Madrid Castilla que dirigirá Raúl González, sin embargo, tras los primeros entrenamientos realizados en Canadá y el enorme repertorio de detalles que está dejando, crecen las dudas en torno a si debería o no foguearse en una división como es la Segunda 'B'.

El japonés, que cuenta con un muy buen nivel de castellano, es puro desparpajo tanto dentro como fuera del terreno de juego. Antes de comenzar el entrenamiento, no dudó en acercarse a Eden Hazard para mostrarle su admiración y confesarle que "ve vídeos suyos antes de los partidos". El belga le respondió que "hacía bien", mientras Álvaro Odriozola afirmó que "era muy bueno" y que tendría "un gran futuro".

Lo que no deja lugar a dudas es la calidad, el compromiso y el descaro de Takefusa Kubo. A sus 18 años, ha asombrado a toda una plantilla del Real Madrid con numerosos regates, goles de bella factura e, incluso, acciones defensivas. Keylor Navas ha sido su verdugo particular en el 'stage' de Montreal, endosándole dos golazos en los que el tico aún sigue buscando el balón. No tiene desperdicio alguno.

La presencia del mediapunta japonés también ha despertado un gran interés y expectación desde el país nipón. Multitud de periodistas asiáticos se han dado cita en Canadá para dar cuenta de los primeros pasos de Kubo en el conjunto blanco.

La 'Kubomanía' no ha hecho más que empezar y parece haber eclipsado a fichajes como Hazard, Jovic o Rodrygo y a los grandes atractivos de la pasada campaña: Vinicius Jr. y Bahim. Veremos si se queda en el primer equipo, en el segundo o se le busca una cesión en la élite. El futuro es suyo.