Ronald Koeman, ya exentrenador del FC Barcelona, ha desvelado cómo fue su despido por parte del presidente Joan Laporta. Todo ocurrió en el avión de vuelta tras caer ante el Rayo Vallecano en LaLiga. "Me dolió mucho, fue muy doloroso...", dice el que también fuera seleccionador de su país.

En declaraciones al programa 'Hoge Bomen' neerlandés ha contado algunos de esos detalles: "Me dolió mucho, me despidió en el avión cuando los jugadores estaban sentados detrás de nosotros. Fui a sentarme a su lado y se despidió".

"Laporta siempre seguirá diciendo que soy una leyenda del club, pero nunca lo demuestra", ha relatado.

Y vuelve a insistir en que al principio de temporada él no contaba con los futbolistas que ahora visten la camiseta del Barça: "A mí también me habría gustado tener fichajes como Ferran Torres, Adama, Aubameyang... Pero me alegro por el club, ya que ahora las cosas van mejor, y por los jugadores".

Un mensaje que ha repetido, como el del tiempo que sí ha tenido Xavi Hernández como entrenador. Además, ha contado que sí ve los encuentros del equipo azulgrana: "Veo los partidos del Barcelona y cómo ha cambiado el equipo con los jugadores que han fichado".