Si Diego Simeone es la cruz del partido entre el RB Leipzig y el Atlético, Julian Nagelsmann es, sin duda, la cara. El entrenador alemán, joven entrenador alemán, se está dando a conocer en el mundo entero tras una temporada en la que ha dejado en la cuneta a dos cocos como el Cholo y Jose Mourinho.

Es de esos talentos precoces del banquillo. De los que rompen con el estereotipo de que para ser entrenador has de haber sido ya no un gran futbolista sino simplemente haber sido futbolista. Porque sí, Nagelsmann lo fue... pero tan solo hasta los 20 años.

A esa edad, las lesiones acabaron con su carrera en lo que a corretear por el verde se refiere. Porque tras cerrarse una puerta, otra se quedó entreabierta y él decidió cruzarla del todo. Decidió ser entrenador de fútbol.

Su experiencia como jugador se limitó a un par de equipos de segunda fila, o incluso de más lejos aún, desde 2006 a 2008. Y como entrenador, tampoco tenia un historial muy grande cuando en 2016 se convirtió en el más joven en dirigir en la Bundesliga.

Debutó salvando al Hoffenheim... y le llevó a la Champions

A los 28 años, y cuando muchos jugadores están en la plenitud de sus carreras, el se puso manos a la obra para llevar a un equipo como el Hoffenheim a jugar la Champions League.

Su primera tarea, eso sí, no fue esa. Fue salvar al equipo de un descenso que parecía inevitable. Con su llegada prevista para verano de 2016, todo se aceleró y acabó asumiendo la responsabilidad cuatro meses antes. Su currículum, una Liga con el Hoffenheim II en la 2013-14. Pero hay quien nace para ser entrenador.

Salvó al equipo, y en las dos siguientes temporadas clasificó al Hoffenheim para la Champions League. En la 2016-17 la clave estuvo en el comienzo, con un invicto de 17 partidos. En la siguiente, en el final, sumando cuatro victorias en los cinco últimos partidos. En esta se clasificó de forma directa para la competición.

Las siglas RB y el poder económico del Leipzig

En ese verano ya comenzó a decir adiós al Hoffenheim al firmar con el RB Leipzig para la 2019-20. Para firmar por su primer 'grande'. O más que grande, por el primer equipo de enorme presupuesto y posibilidades a pesar de ser prácticamente un recién ascendido. Su poder económico en la Bundesliga solo lo supera el Bayern.

En su primer curso, tercero en su torneo doméstico y, de momento, semifinalista en Champions League tras noquear al Tottenham de Jose Mourinho en octavos y al Atlético de Diego Simeone en cuartos. En ambos encuentros quedó patente cuál es su idea de fútbol.

Intensidad, presión, velocidad... Así juega Nagelsmann

Presión alta, verticalidad, dominio, adaptación y velocidad. Su juego, dos toques por poseedor del cuero para agilizar la transición defensa - ataque, favorecida por una gran presencia en campo rival a la hora de defender y de atacar. Quiere la pelota, y presiona para recuperar la pelota. Es un entrenador de esos que quiere ser protagonista.

Y que ha aprendido que no todo partido se puede jugar a 'tumba abierta' mesurando las incursiones ofensivas sin desguarnecer su retaguardia. Ante el Atlético, se vio también cómo ocupaba el equipo de Nagelsann el ancho del verde para dar amplitud al juego.

Lo que se vio igualmente es que sus equipos parecen no depender de un gran nombre sino del colectivo. Sin Werner, el RB Leipzig mostró un juego coral que no echó en falta a su principal goleador, ya jugador del Chelsea.

Queda por ver hasta dónde es capaz de llegar este Leipzig y también Nagelsmann. A sus 33 años, ya ha logrado algo que no muchos entrenadores logran en toda su carrera, que es llevar a sus pupilos a jugar una semifinal de la Champions League.

Sin duda es el mayor talento alemán para el banquillo en estos tiempos que corren, y una de las grandes promesas que va siendo cada vez más realidad en lo que a entrenadores se refiere.

Normal, viendo esto, que el Real Madrid centrase su interés en él cuando, en 2018, Zinedine Zidane se marchó del equipo. "No me sentía cómodo para ir. Quería mejorar y allí no hay tiempo para ello. Ya tienes que ser el mejor", dijo en una entrevista a 'The Independent' en febrero de 2020.