Diecisiete goles y 6 asistencias en 32 partidos con el Eintracht de Frankfurt esta temporada, le han servido de aval al joven delantero serbio para fichar por el Real Madrid. Sin embargo, el camino que ha trazado Luka Jovic hasta fichar por el club de Concha Espina no ha sido fácil ni sencillo.

A través de un artículo publicado en 'The Player's Tribune', el serbio hace balance de su carrera y relata los hechos que más le han marcado en su crecimiento personal y profesional. "No sé cómo terminé jugando como delantero, pero desde que tengo uso de razón siempre he estado obsesionado con marcar", afirma Jovic en relación a su posición en el campo.

"En esta vida, todas las personas tienen ciertos dones, y creo que el mío es marcar goles. Creo que nací con ello”, explica el nuevo delantero merengue que, además, procesa una gran admiración por Ronaldo Nazario: "Estaba obsesionado con la forma en que hacía las bicicletas ante los porteros. Recuerdo que era tan rápido como el truco de un mago. Yo practicaba cómo hacerlo en casa".

Cuando era pequeño, su hermana enfermó y le marcó de por vida: "Cuando tenía nueve o diez años, mi hermana mayor enfermó mucho. Ese momento marcó nuestras vidas. Los médicos descubrieron que tenía leucemia, y estuvo entrando y saliendo del hospital mucho tiempo". Afortunadamente, su hermana venció a la enfermedad y eso le dio "coraje para triunfar". Y lo ha conseguido.