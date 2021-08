Jota Jordi, colaborador de 'El Chiringuito', apenas podía hablar en el programa que presenta Josep Pedrerol. El adiós de Lionel Messi fue el motivo, y es que el periodista definió su día como "un día de luto".

"Me molestan la sonrisa de Laporta y el concierto de Perales. Para mí, hoy es un día de luto. En esos días no me voy de concierto ni a bailar", afirma.

Jota fue más allá: "Para mí es de largo el peor programa. Llevo 24 horas muy malas".

"He estado en el 2-8, y con el 2-8 es bueno, el año que viene se vuelve. Pero el año que viene Messi no va a estar", cuenta.

El periodista habla del sentir de la afición: "Pienso en la gente que se ha hecho del Barça por Messi, en los que hemos ido a verle, en mis hijos... Ya no lo vamos a ver más".

"Me da rabia. Para mí el fútbol es otra cosa. Estoy harto del dinero, de los ejecutivos, de los directivos... El fútbol es pasión y sentimiento", relata.

Para terminar, sentencia: "Se nos ha ido el que más feliz me ha hecho".

