Antoine Griezmann está en el punto de mira en el FC Barcelona. Olvidado por Quique Setién (sólo cuatro minutos ante el Atleti), defendido por su familia... pero él se muestra feliz en sus redes sociales.

Este miércoles colgó una foto sonriendo junto a su mujer en su cuenta de Twitter. Una imagen que provocó un intenso debate en 'El Chiringuito'. Josep Pedrerol, por ejemplo, defendió la actitud del galo. Opinión contraria a la de Jota Jordi.

"Él Hace bien. Ha pasado lo que ha pasado, sonríe a la vida. No le critiquemos por esto. Habría que veros a vosotros en Instagram", explicó el presentador.

Por su parte, Jordi estalló ante la actitud del atacante: "Yo no tengo 150.000 socios pagando y sintiéndose engañados por él. Después de todo lo que esta pasando sube una foto así...", empezó argumentando el tertuliano.

"A mí como socio desde hace 36 años que pago el carné esto me molesta, he hablado con muchos socios y esto les molesta. Es día para colgar una foto entrenando como el que más. Esto es lo que toca hoy. Hoy no toca", explicó.