Primero ante el París Saint-Germain de Mbappé, Neymar y Messi, después contra el vigente campeón, el Chelsea, ahora al ganador de la última Premier League, el Manchester City... lo del Real Madrid esta Champions League parece no tener una explicación con demostración empírica.

Cuando todo parece acabado y la esperanza perdida, el conjunto de Carlo Ancelotti saca una capacidad de resiliencia -ese famoso ADN- que les obliga a levantar los brazos y a consumar imposibles.

Tras el último frente al City de Pep Guardiola, hasta el culé más antimadridista era incapaz de poner un 'pero'.

Jota Jordi enmudeció al plató de 'El Chiringuito' con un discurso con el que se rendía ante el Madrid: "Llevo cuatro años en 'El Chiringuito' y es la primera vez que tiro la toalla. Hoy no me sale criticar al Real Madrid. A mi me gustaría jugar mal y estar en la final".

"Siento envidia de lo que veo y me fastidia, pero no me sale decir nada malo. Los que no somos madridistas deberíamos aprender de estas cosas", añadió el colaborador azulgrana.