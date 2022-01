Josh Cavallo, el jugador que hizo pública su homosexualidad el pasado mes de octubre, ha sufrido insultos homófobos durante un partido de la Westfield FFA Cup contra el Melbourne Victory. Esta mañana ha contado lo sucedido por sus redes sociales.

“No voy a fingir que no vi ni escuché los insultos homófobos”, relataba en las primeras líneas de su tweet. “Como sociedad, muestra que todavía nos enfrentamos a estos problemas en 2022. Esto no debería ser aceptable y debemos hacer más para responsabilizar a estas personas”, escribía Cavallo que finalizaba el comunicado con cuatro palabras: “El amor siempre ganará”.

Justo antes de retirarse del fútbol, Robbie Rogers fue el primer jugador que hizo pública su homosexualidad. Tras su declaración en el mes de octubre, Cavallo es el único, en activo, en haberlo comunicado.

El joven centrocampista, de 22 años, sufrió insultos racistas por parte de la afición local del Melbourne Victory en el empate a uno de su equipo en los cuartos de final de la Westfield FFA Cup.

"No quiero que ningún niño o adulto tenga que recibir los mensajes hirientes y de odio que he recibido”, mencionaba Cavallo en su comunicado. Por otra parte, el director ejecutivo de las Ligas Profesionales Australianas, Danny Townsend, ha expresado que no “hay lugar para la intimidación, el acoso o el abuso en el fútbol australiano y tenemos tolerancia cero para este comportamiento dañino”.

Asimismo, el australiano envió un mensaje a todos los jóvenes que son objeto de insultos homófobos: “Mantened la cabeza alta y perseguid vuestros sueños. El fútbol es un juego para todos, sin importar quién eres, de qué color es tu piel o de dónde vienes”, indicó.

"Nunca me disculparé por vivir mi verdad y por ser quien soy fuera del fútbol”, terminaba su comunicado en Twitter.