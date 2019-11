Josep Pedrerol comentó las imágenes captadas por 'El Chiringuito' de Gareth Bale y James Rodríguez abandonando el Santiago Bernabéu antes de que finalizase el partido contra el Betis.

Para Pedrerol, esta secuencia denota que se ha llegado a una situación de "pasotismo general" que se arreglaría con un entrenador: José Mourinho.

"Si marca Jovic un gol, quedaos a abrazarle, haceos una foto de equipo, transmite algo de ilusión a la afición. Lo de Bale no me extraña, pero James me falla ahí. Con Mourinho no pasaría", argumenta Pedrerol.

Te puede interesar:

Tomás Roncero explota contra Bale y James por irse del Santiago Bernabéu antes del final del partido

Josep Pedrerol carga contra Zidane y Valverde: "Me empiezan a aburrir"