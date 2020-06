Con la vuelta de 'El Chiringuito' a plató, tras unas semanas emitiendo desde casa debido a la pandemia, también han vuelto las anécdotas y las bromas más espontáneas entre los colaboradores.

Aunque de broma no tenía nada, Josep Pedrerol recordó entre risas junto a 'Loco' Gatti un accidente que tuvo con su antiguo coche.

Todo comenzó ante la pregunta del argentino de si Josep continuaba teniendo el "BMW azul". Pedrerol fue tajante con respecto al coche: "Me salvó y casi me mató".

"Un día se me levantó el capó en plena autovía y me quedé sin ver nada. No iba muy rápido, a 120 kilómetros por hora", afirmó el presentador de 'El Chiringuito'.

Afortunadamente, el incidente no fue a mayores, aunque Pedrerol terminó vendiendo el coche por problemas en el motor: "El motor se me quemó y tuve que cambiarlo. Ese coche da para escribir un libro".