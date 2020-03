El Clásico tuvo un espectador de lujo en el palco: Cristiano Ronaldo. Después de que se suspendiese el Inter de Milán-Juventus por el brote de coronavirus en Italia, el portugués deseó presenciar el Real Madrid-Barcelona en el estadio en el que tantos partidos disputó.

A su llegada, la afición blanca le mostró su cariño, hecho que Cristiano agradece tal y como cuenta Edu Aguirre. "Fue una noche emotiva, de reencuentros, de nostalgia y en la que Cristiano estuvo muy cómodo en el Bernabéu porque él es madridista y el madridismo le mostró su apoyo incondicional", explica el colaborador de 'El Chiringuito'.

"Conociendo a Cristiano, creo que en algún momento de esa emoción sintió ganas de volver", afirmó Edu, dando a entender que no son unas ganas perennes en él, sino devenidas por el momento, por lo que matizó: "No creo que dijera nada que no se puede intuir. Entiendo que cuando yo hablo de Cristiano, además de como periodista, hablo como amigo de Cristiano".

"Lo del Clásico le gustó mucho a Cristiano. Fue un día especial para él. La relación con Florentino hubo un momento en la que se estropeó, pero luego se arregló", concluyó.

Por otro lado, Eduardo Inda también quiso dar su punto de vista y se mostró muy contundente al respecto: "Yo creo que a él le gustaría volver y que se arrepiente de haberse ido. Ahora la situación es difícil de deshacer".