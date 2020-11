"Estoy destrozado, no tengo palabras para decir lo que siento en este momento. No os imagináis lo que representa Diego en Argentina. Los argentinos no tenemos historia, Argentina surgió ahí, y Diego representa parte de lo nuestro, del futbol". Así comenzó Jorge D'Alessandro su despedida a Diego Armando Maradona durante 'El Chiringuito'.

El colaborador argentino, roto en lágrimas, difícilmente podía articular palabra para homenajear al '10': "El fútbol es parte de todos, representa una manera de vivir y los que hemos vivido todo eso lo entendemos así. Yo sé lo que estará sufriendo la gente".

Como a muchos otros, D'Alessandro se siente identificado con 'El Pelusa' por cómo empezó todo, por los inicios en el deporte rey: "Diego me representa porque yo también empecé con las zapatillas rotas. Diego representa al fútbol pobre y toda la gente joven... estamos en un futbol de piscifactoría, ahora todo es artificial, desde las botas nuevas, el campo de césped artificial... Eso es el progreso, pero las raíces del fútbol de verdad, donde yo me crié, es en la cultura de Diego y me siento totalmente identificado y estoy emocionado".

"Diego representa al fútbol de verdad, ese es el futbol que nos gusta, el que ha roto los moldes, que ha ganado a todo que ha roto fundamentalmente y ha humanizado todo, porque ha humanizado inclusive su segunda vida. Lo perdono porque fue humano y se equivocó. ¡Se equivocó!, ¡1ué va a hacer! ¡1ué vamos a hacer! Diego te perdonamos, Diego", añadió el 'Pibe', que reconoció los erres de Maradona, pero alabó todo lo que su figura entraña.

A modo de homenaje, D'Alessandro propuso hacer del 25 de noviembre el día del fútbol por la muerte 'del Diego': "Yo creo que hoy desde este programa tenemos hablar del día del fútbol universal y ponerle esta fecha. Diego representa al fútbol, no hay otro jugador que lo haya representado. Y representa ese fútbol desde el inicio, desde la raíz, que fue cultivado a mano, eso es lo que valoro, hasta llegar al éxito, al trono mágico, y eso para mí es el fútbol y en esa cultura me he criado".