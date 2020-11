Joaquín Sánchez y Ronald Koeman coincidieron en el Valencia CF durante la temporada 2007/2008. El técnico neerlandés llegó a la Ciudad del Turia con la temporada ya iniciada y realizó una 'purga' en el vestuario 'ché'. Los Angulo o Albelda comenzaron a disfrutar de menos minutos ante el puño de hierro del excentral.

Otro defenestrado por Koeman fue Joaquín, del que llegó a decir que había costado 30 millones de euros y rendía como si se hubieran pagado 30 euros por él.

La relación entre ambos fue inexistente y estuvo marca por el mal 'feeling' que había en todo el vestuario. De hecho, hace poco más de un mes, el propio Joaquín reconoció en el 'Daily Mail' lo "difícil" que fue: "Fue un momento difícil. En ese vestuario había jugadores excluidos del resto, y cada día había una situación muy tensa. Cuando no tienes ni ganas de entrar al vestuario... eso lo dice todo. Fue jodido".

Ahora, en los días previos al encuentro que enfrentará al FC Barcelona contra el Real Betis, Joaquín pasó por los micrófonos de la 'Ser' y no obvió este capítulo: "No fue la experiencia más bonita de mi carrera deportiva, no fue una experiencia agradable, pero como siempre digo: uno tiene que vivir de todo y aquello pasó en aquel momento. No quiero hablar de este tema porque sinceramente a mí me duele lo que pasó allí, lo pasé mal".

Preguntado por si le ficharía para el cuadro bético en caso de ser presidente, Joaquín no titubeó en su respuesta: "¡Ni de utillero! Yo pasé página, nos dijimos de todo. Afortunadamente no duró mucho y pudimos salvar el año terminando lo más dignamente posible porque el año fue complicado".

Sobre el reencuentro, y para zanjar el 'tema Koeman', el extremo de 39 años se mostró tajante: "No me va a saludar ni yo le voy a saludar a él".