Con la mente puesta en las elecciones para la presidencia de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Iker Casillas quiso publicar un bonito mensaje en Instagram con motivo del Día del Portero.

El exarquero del Real Madrid se encuentra en estos momentos realizando labores internas en el Oporto después de que le diagnosticaran, hace casi un año, problemas en el corazón.

"Esta foto me la mandaron hace tiempo. Me gustó mucho. Me gustó porque refleja la realidad que a veces no se ve. Uno mismo puede llegar a olvidarse del camino recorrido cuando llegas a cumplir tus sueños. Ya desde pequeño aprendes a sentirte solo y responsable. Con frío o calor. Con lluvia o sol. Hoy es nuestro día. Hace 11 meses y 14 días que no puedo dedicarme a lo que más me ha gustado desde pequeñito, ser portero", escribió Casillas en Instagram.