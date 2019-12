Joaquín será jugador del Betis hasta 2021. El gaditano ha firmado ya su contrato para vestir la verdiblanca al menos hasta los 40 años y también disfrutó de un multitudinario acto de renovación en un Benito Villamarín en el que se dieron cita hasta 10.000 personas.

Sin embargo, su lado más 'Joaquín' lo mostró en la rueda de prensa para explicar cómo se gestó su renovación. Evidentemente muy serio no fue ante los micrófonos y dejó otra vez ese arte tan suyo que hace que cada vez que abre la boca haya risas.

"Ruina, ruina gorda. Me han dicho 'mira hay dos opciones: o firmas esto o te vas a tu casa...", dijo.

"Mi 'hat-trick' no ha valido nada. Me tenían cogido por los hue***, no tenía más remedio que firmar lo que había", afirmó entre risas tanto suyas como del respetable.

¿Ha habido ''atraco'' en el último contrato de Joaquín? ''Que va... Ruina gorda''.#NoticiasVamos pic.twitter.com/OHifpPpyYw — #Vamos de Movistar+ (@vamos) December 30, 2019

Y es que no para. Ya dejó su sello con la visita de Michael Johnson al Benito Villamarín, y también cómo no ante el Athletic, cuando logró ese triplete antes mencionado. Fue el primero de toda su carrera, y su celebración fue... muy suya.