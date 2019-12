Joaquín Sánchez estará vinculado al Betis hasta el verano de 2021. El gaditano ha renovado por todo lo alto en un acto en el Benito Villamarín en el que se han dado cita hasta 10.000 personas. Tales han sido las muestras de cariño que el jugador no ha podido evitar emocionarse.

Además, desde fuera del Betis también quisieron mandar sus felicitaciones a Joaquín jugadores como Villa y Cazorla: "Yo cada día estoy más tieso y tú vas a jugar hasta los 50 años".

Hubo tiempo para las bromas, mencionando a ese 'fichaje' de Joaquín por el Albacete con el que llegó a especular Lopera, y también para las lágrimas.

Joaquín no pudo evitar llorar al ver a su padre y al recordar a su tío fallecido: "No me merezco tanto cariño".

La afición, encantada con que el de Cádiz siga vistiendo un año y medio más la camiseta verdiblanca: "Tenerle aquí siempre es una alegría".

Te puede interesar

Eterno Joaquín: anota el primer 'hat trick' de su carrera deportiva a sus 38 años