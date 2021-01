Inmerso en su campaña electoral tras hacer entrega de 10.257 firmas que le avalan como candidato a la presidencia del FC Barcelona, Joan Laporta pasó por los micrófonos dela 'Ser' para analizar la actualidad culé y los puntos que preocupan al socio azulgrana tras la etapa de Josep María Bartomeu al frente del club.

En cuanto a lo más inmediato, las elecciones, el exdirigente cree que no se deben posponer: "Nosotros pensamos que es del todo absurdo que no se puedan celebrar las elecciones a la presidencia el día 24. El Barça necesita un liderazgo fuerte. La Generalitat no tiene potestad para decidir sobre las elecciones".

A su vez, tratando uno de los temas que más dudas genera en el aficionado barcelonista, Laporta explicó qué hará con Leo Messi en caso de resultar ganador en el escrutinio.

"Leo no se guía por el dinero, quiere volver a ganar Champions. A Messi le diré que el proyecto deportivo le va a gustar mucho, le haré una propuesta que pueda cumplir y él lo sabe. No se le puede engañar como en pasadas temporadas. Creo que con Messi tengo ventaja respecto al resto de candidatos, tenemos una relación de aprecio mutuo", señaló el candidato al palco.

"Si Messi me dice que no, el Barça continúa. Pero es algo que no contemplo. Él quiere quedarse. Pero si no, continuamos...", añadió.

Paralelamente, habló de la posibilidad de que Xavi Hernández vuelva a su 'casa' como entrenador (una de las grandes bazas de su rival principal, Víctor Font): "Algún día será entrenador del Barça. En mi proyecto no he dicho nombres porque no creo que convenga. Todo lo que se diga en relación de nombres desestabiliza al cuerpo técnico".

En otro orden de temas, Laporta se lavó las manos a la hora de hablar de posibles fichajes, empezando por el de Neymar: "No voy a hablar de nombres. Sé cómo va esto: si hablo de uno, estoy subiendo el precio y devaluando al que tengo en esa posición".