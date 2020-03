Javier Tebas no tiene ninguna duda de que LaLiga va a terminar en la jornada 38. El presidente de la competición, en declaraciones en 'Tiempo de Juego' de Cope, ha insistido en que la idea que manejan ahora mismo es la de acabar el torneo tal y como estaba previsto en el calendario, a pesar de este parón por el coronavirus.

"Estoy convencido de que vamos a terminar LaLiga. Tenemos una semana muy importante por delante, y he estado trabajando con instituciones europeas y con los presidentes de los clubes españoles porque hay que coordinar todo", dijo.

Tebas descarta cualquier cosa que no sea acabar LaLiga como siempre, con una temporada regular. Así, de momento, de 'playoff' nada. "Vamos a terminar la competición, eso es lo que manejamos. Estamos trabajando en Europa en dar una solución. El coronavirus es algo médico, nosotros buscamos solucionar el problema económico", afirma.

"A ver qué pasa con los cien contratos audiovisuales que hay. Si no hay señal no se puede cobrar. Nos queda un 25% de temporada que jugar y habría que revisar el presupuesto. Es el daño que puede conllevar el no acabar LaLiga", comenta Tebas.

De momento, lo que es seguro es que LaLiga está completamente parada. No hay fútbol ni en Primera ni en Segunda, y ya hay dos equipos con positivos por coronavirus en sus plantillas.

Uno es el Valencia, con Garay y con otros cuatro más que tienen el virus cuyos nombres no se han desvelado. El otro, el Elche. Jonathas, delantero franjiverde, positivo.