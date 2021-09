Protagonistas dentro del terreno de juegos, los árbitros se suelen mantener al margen de los medios de comunicación una vez salen del estadio, por lo que se hace difícil conocer su perspectiva y opinión acerca de distintos temas que acaecen en el terreno de juego.

Uno de los pocos que sí acostumbra a hablar en medios es el conocido excolegiado Eduardo Iturralde González. Colaborador de la 'Ser', el exárbitro respondió a varias preguntas de los oyentes, dejando una anécdota cuando menos curiosa con Joaquín Sánchez.

"¿Qué jugador de LaLiga te ha hecho reír en un partido?", le preguntaron a Iturralde, a lo que el que fuera trencilla internacional respondió: "Como Joaquín hay muy pocos. Yo creo que el que más me ha hecho reír es Joaquín. Tengo mil anécdotas con él, pero siempre cuento la misma".

"La más llamativa es un Valencia-Barça. En un córner me dice: 'Itu, Itu, ven'. Pensé que me iba a decir que le habían pegado o cualquier historia, pero me dijo: '¿te has casado?'. Le dije que no, y me dijo: 'pues no te cases'", añadió.

"En un córner, que es de las jugadas que más atención tienes que poner por los agarrones y demás... pues ese era Joaquín", zanjó Iturralde, que reconoció no haber dado crédito en el momento a las palabras del ahora jugador del Real Betis.