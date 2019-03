Isco: "Es un poco raro que el Madrid no me haya llamado para renovar"

Si no me quieren renovar, no voy a ir yo pidiendo la renovación. Creo que es algo que tiene que salir del club

Isco Alarcón se ha sincerado en una entrevista al diario Marca. El jugador del Madrid segura que su ausencia de la convocatoria de la Selección en la primera lista de Lopetegui fue "un palo". Eso sí, está agradecido a Julen por volver a la lista de la Roja: "Para mí significa mucho, a Julen lo conozco de la etapa de la sub 21 y que me convoque habiendo jugado muy poco me motiva más, porque lo que quiere decir es que confía en mí, que sabe que puedo aportar mucho, y me da mucha confianza".

Isco habla abiertamente sobre su suplencia en el Real Madrid: "Sólo he sido titularísimo en mi etapa en el Málaga. Es verdad que en el Madrid he jugado muchos partidos, más de los que la gente piensa, unos 150, que son muchos, pero es verdad que nunca he tenido el rol de titular. En el Madrid sé que es muy difícil porque hay mucha competencia, pero no me rindo. Trabajo día a día para demostrar el fútbol que tengo". Además, el andaluz añade: "No soy tonto, si no soy titular con Ancelotti, Benítez y Zidane es por mi culpa".

Además, Isco reconoce en la entrevista que “es posible que en otro equipo sí pudiese jugar más”. Cuenta que a inicios de esta temporada Zinedine Zidane le dijo que “iba a ser complicado ser titular”, pero él aceptó “el reto”: “Me dijo que la competencia era más alta y que dependería de mi rendimiento”.

Su futuro en el Real Madrid

Isco también habla sobre su futuro: "Me quedan dos años de contrato en el Madrid, el club no me dijo nada y tampoco busqué nada para salir”. Admite que aún no ha “pensado” en su futuro: “Tampoco me han llamado para renovar, así que estoy tranquilo. Miro el día a día, que es lo importante”.

Eso sí, asevera que ve “un poco raro” que no le hayan llamado para prolongar su contrato: “Yo no puedo hacer nada. Si no me quieren renovar, no voy a ir yo pidiendo la renovación. Creo que es algo que tiene que salir del club y no depende de mí".