Xavi Hernández ha llegado al FC Barcelona con una serie de normas bajo el brazo: dar la mano al staff y a los compañeros al llegar, no usar el las redes sociales en día de partido, no utilizar el móvil en la Ciudad Deportiva, etc.

Y Josep Pedrerol, presentador de 'Jugones' ha tirado de ironía al arrancar su programa de este miércoles. "Quitadme el móvil", ha pedido el presentador.

"Que me castiga Xavi...", completa Pedrerol. Los jugadores, como Pedrerol, ya no usarán sus teléfonos móviles tanto en el vestuario como en el autobús.