El fútbol, como todo deporte, debe hacer florecer los valores de humildad, compañerismo y trabajo en equipo. Sin embargo, en ocasiones, el bien personal hace que esos ideales se disipen.

Es el caso de un exjuvenil del Liverpool, que ha reconocido que lesionó a un compañero suyo para poder jugar en su lugar y así debutar con el primer equipo de los de Anfield.

En declaraciones a 'Football Journeys', Tom Brewitt afirmó haber ido a por Dan Cleary en un entrenamiento con la primera plantilla durante la temporada 2015-16.

Brewitt y Cleary se disputaban un puesto en el once ante la oleada de lesiones en la zaga con las bajas de Martin Skrtel, Mamadou Sakho y Kolo Touré.

El Liverpool se enfrentaba al Exeter City, de League Two, en la FA Cup, por lo que ante la plaga de lesiones, el futbolista creyó que era buena idea dejar K.O. a su compañero para salir de partida en el equipo de Klopp.

"Tomé la decisión, era él o yo, así que fui tras él en el entrenamiento. Me puse a su lado en los juegos de posesión y simplemente lo pateé", ha señalado.

"No estaba tratando de lastimarlo gravemente, solo lo suficiente para que él se apartara y yo jugara. Sabía que era una mala entrada, la hice a propósito y no estoy muy orgulloso de ello. No me avergüenzo tampoco, porque en mi cabeza era él o yo y yo me estaba eligiendo", ha zanjado Brewitt.

Sin embargo, y a pesar de dejar a Cleary dos semanas en muletas, bien por el karma o por la mala suerte, cuatro días antes del encuentro, el futbolista sufrió una conmoción cerebral fruto de un choque en un entrenamiento, lo que le privó de debutar con el Liverpool.