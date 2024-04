A la salida del entrenamiento del FC Barcelona se vivió un momento de mucha tensión entre Iñigo Martínez y un aficionado que le insultó. El central incluso se bajó del coche y se encaró con el joven, que justificaba que había sido su amigo quien le había insultado.

"La última vez que me llamas tú tonto, ¿me has oído? La última vez que me llamas tonto. La última que me insultas. Y tu amigo lo mismo. Te aviso", le dice el central del cuadro azulgrana.

"Y no vayas de chulo, porque me ca** en Dios", siguió Martínez antes de volver a su coche.