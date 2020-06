Joan Gaspart, expresidente del FC Barcelona, relató en 'El Español' cómo, en el verano del 2000, Luis Figo le comunicó que se iba al Real Madrid si el dirigente no abonaba quinientos millones de pesetas.

"La noche que fui elegido presidente, el mejor jugador del fútbol español, Luís Figo, se me fue al Real Madrid. Fue una jugada nocturna y alevosa de mi buen amigo Florentino Pérez. No es empezar con buen pie", dijo en un primer momento Gaspart sobre la salida del Balón de Oro.

"Figo fue un traidor. Me la jugó. Esa misma noche me llama Figo y me dice: 'Juan, tengo dos billetes. Uno que va a Madrid y otro a Barcelona'. Le dije: 'Te iré a buscar al aeropuerto'. Él añadió: 'Mi representante ha firmado un documento con el Real Madrid. Si no ficho, debe pagar quinientos millones de pesetas. No voy a dejarle tirado, pero si me garantizas que el Barça paga esa cantidad, me quedo'", añadió el exmandatario culé.

Luis Figo, el día de su presentación con el Real Madrid | Reuters

A continuación, explicó el fichaje que había orquestado el presidente del Real Madrid: "La jugada de Florentino fue sensacional. Si fichaba a Figo, genial; y si no, tenía quinientos millones para pagar los abonos a todos sus socios. Insistí: le dije a Figo que afrontaríamos esa cantidad. Pero él me pidió que fuera a buscarle con un aval de La Caixa de quinientos millones. ¡Eran las doce de la noche! No podía lograr eso. Le di la garantía del Barça, de que asumiríamos nuestro compromiso. Y él se fue al Real Madrid".

Por último, Joan Gaspart no dudó en entonar el mea culpa: "Cometí un gran error. Tras la operación de Figo, todo el mundo supo que teníamos mucho dinero para fichar. Estábamos en agosto. Alguien mínimamente inteligente habría dicho: 'A estas alturas no puedo preparar la plantilla, no me puedo hacer responsable'. Pero yo llevaba veintidós años de vicepresidente… y me hice responsable. Fiché a Overmars, un gran jugador al que no le salieron las cosas. Mi balance: suerte ninguna y errores todos".