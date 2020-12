Iker Casillas ha llegado a la final de la Champions League de Glasgow 2002 en el documental 'Colgar las alas' perteneciente a una plataforma de vídeo bajo demanda. El arquero fue suplente en esa cita en una noche en la que César fue titular... pero en la que el héroe fue el de Móstoles.

Un día que a buen seguro cambió su devenir pues en dicho Mundial, en Corea y Japón, finalmente también fue titular por la baja por lesión de Santiago Cañizares. Pero, volviendo a Glasgow, para Vicente del Bosque el titular en la portería del Real Madrid desde febrero era César Sánchez.

"No sentí que hubiera hecho algo malo, pero maduras. Ves que no todo es tan bonito como te pensabas. Estás en esa edad estúpida de 20 años en la que no comprendes que hay quien se acerca a ti para ayudarte", dijo Casillas.

Iker recuerda la noche de Glasgow y pone el foco en una imagen: "No me gustó mucho cuando César se va lesionado y le abrazo medio de refilón. no me gusta por mí".

En ese partido, con su entrada, Casillas realizó varios 'milagros' en los 23 minutos que restaban para el final del partido cuando habían pasado 55 días desde su última titularidad.

"Me gusta recordar lo bueno, no lo malo. Hubo un debate, pero siempre hay un porqué y no está relacionado con lo deportivo", reflexiona Casillas.

Casillas, eso sí, deja claras varias cosas: "No fui a jode*** ni quise fastidiarle. No teníamos una relación fluida, eso nos marcó. La prensa conmigo tenía un buen trato, y sé que él no lo pasó bien".

