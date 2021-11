España logró la clasificación directa al Mundial de Catar 2022 tras vencer a Suecia en el estadio sevillano de La Cartuja gracias a un solitario gol de Morata.

El combinado sueco, que acabó desesperado al ver que se iba a la repesca, ejemplificó su frustración en la figura de Zlatan Ibrahimovic.

En los compases finales del encuentro, durante el saque de un córner, el delantero del Milan golpeó con el hombro la espalda de César Azpilicueta, mandando al defensor del Chelsea al suelo.

Makkelie, el colegiado, le mostró amarilla, lo que le hará perderse la ida de la repesca, aunque tal y como ha reconocido el propio Ibra en 'The Guardian', la entrada bien fue merecedora de roja ya que fue con intención de hacer daño y dar, por lo que destilan sus palabras, una lección.

"Lo hice a propósito. Fue algo estúpido, pero lo volvería a hacer para hacerle entender", ha señalado el 'gigante' sueco.

Seguidamente, ha explicado cuál fue el motivo de la entrada: "El otro día, en la selección, le hice una entrada (a Azpilicueta). Lo hice a propósito. No me avergüenza decirlo, porque hizo una tontería a mi compañero. Fue una estupidez, pero aun así lo hice para que entendiera: 'No se hace eso, joder. No tienes huevos para hacerlo contra mí. Pero te voy a enseñar lo que pasa si me lo haces a mí'".

"Por eso lo hice. ¿Qué puede decir? No me lo dirá a mí, pero sí a mi compañero, que no hará nada porque es demasiado bueno. No estuvo bien por mi parte, pero aún así lo haría. Así soy yo. No me avergüenza decirlo", ha añadido.