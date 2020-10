Tras dar positivo por coronavirus hace un par de semanas, Zlatan Ibrahimovic ha vuelto en plena forma. El delantero sueco del Milan anotó un doblete en el empate de su equipo frente a la Roma (3-3).

Sin embargo, y a pesar de no haber sufrido síntomas graves, 'Ibra' ha querido lanzar un mensaje concienciador en sus redes sociales a través de un vídeo.

"El coronavirus me ha retado y le he ganad, pero tú no eres Zlatan, no desafíes al virus", inicia el punta de 39 años.

"Ten cabeza, respeta las reglas: ponte la mascarilla y mantén siempre la distancia", zanja Ibrahimovic en un vídeo que se ha viralizado a los pocos minutos de su publicación.