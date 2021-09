Cumplirá 40 años la próxima, pero Zlatan Ibrahimovic siempre seguirá manteniendo su esencia. El 'gigante' sueco ha concedido recientemente una entrevista a 'France Football' en la que ha repasado distintos episodios de su carrera y, como no, ha tomado partido en el eterno debate: ¿Leo Messi o Cristiano Ronaldo?

Fiel a su estilo, 'Ibra' ha elogiado a ambos, pero se ha autodefinido como "el mejor del mundo" al entender que su entorno a lo largo de su carrera no ha sido tan bueno como el de los dos astros.

"Cuando el colectivo trabaja, el individuo se beneficia: el individuo no puede ser bueno si el equipo no es bueno. En el fondo, creo que soy el mejor del mundo", ha señalado.

Seguidamente, ha explicado que a pesar de no contar con un palmarés similar, en términos de "cualidades" come en la misma mesa que Messi y Cristiano.

"Si hablas propiamente de cualidades, no tengo nada menos que ellos. Si miras los trofeos, sí, no gané la Champions League. Pero no sé cómo lo calculas. No estoy obsesionado con eso. No creo que sea relevante comparar jugadores entre sí", asegura.

El delantero del Milan se sigue recuperando de sus molestias en el tendón de Aquiles y, a pesar de que no estuvo presente en la derrota ante el Atlético de Madrid en Champions, sí ha sido convocado por la selección sueca para los partidos de clasificación para el Mundial de Qatar 2022.