El homenaje de Ferguson a Liam Miller en forma de carta: "Era un maravilloso muchacho humilde"

En Cork se jugó un partido de homenaje al jugador irlandés Liam Miller, que falleció el pasado mes de febrero debido a un cáncer de páncreas.

En ese partido participaban leyendas del Manchester United, equipo en el que militó una temporada, y otro equipo con jugadores del Celtic y la República de Irlanda.

Se esperaba que Sir Alex Ferguson acudiese a ese partido, pero no pudo estar físicamente. Eso sí, fue protagonista por una emotiva carta en la que recordaba a Miller.

Esta es la carta de Sir Alex Ferguson que venía recogida en el programa del partido:

"Con una considerable decepción comunico que no podré estar en Cork para el homenaje a nuestro exjugador del Manchester United Liam Miller. Circunstancias y el consejo de aquellos que me conocen mejor ha hecho que no acuda.

Liam fue jugador del United en la temporada 2004-2005 y no nos decepcionó. Era un chico popular con los jugadores y el staff. Sus apariciones fueron limitadas, no lo que esperábamos ni Liam ni yo. Cuando fui a ver el Celtic-Anderlecht de Champions en 2003 fue para ver a Kompany. Sin embargo, mi atención pronto cambió hacia el joven centrocampista del Celtic, corto de estatura pero con seguridad en sí mismo. Lo que vi fue a un jugador con un tremendo repertorio de fundamentos de centrocampista: su movimiento sin balón, su manera de atravesar el centro del campo del Anderlecht.

Me fui de Parkhead con la total determinación de fichar a Liam Miller para el Manchester United. Siempre ha habido una gran relación entre el Manchester United y el Celtic, y mi interés por Liam trajo un corto periodo de desconcierto entre ambos clubes. Liam el hombre floreció en el United. Era un chico fenomenal, con humildad y valores admirados por mí y por todo el club.

Le deseo a su encantadora familia toda la fuerza y felicidad para el futuro".