Gonzalo Higuaín ha concedido una entrevista al canal de televisión argentino 'ESPNF12' en el que ha hablado de la que fue la situación más difícil de su vida. El que fuera jugador del Real Madrid, Nápoles, Juventus o Chelsea está viviendo una de sus últimas etapas en su carrera como futbolista en el Inter de Miami.

El argentino, que juega en el equipo de la MLS creado por David Beckham, reveló una de los momentos más complicados en su extensa trayectoria como jugador profesional. El delantero comentó cómo en 2016 se sobrepuso a varias adversidades relacionadas tanto a lo deportivo como a lo familiar.

"Perdí la final de 2014 con Argentina, perdí la final de 2015 con Argentina, perdí la final de 2016 con Argentina, le 'agarra' cáncer a mi mamá y ese mismo año meto récord de goles en Italia y y me venden por 90 millones a la Juventus. Si eso no es sobreponerse a una adversidad... no sé, dime vos", le dijo 'el Pipa' al periodista.

Y es tras perder la final de un Mundial y dos finales de Copa América con la con la albiceleste, y después de conocer la enfermedad de su madre, el ariete argentino marcó 38 goles en 27 partidos con el Nápoles en la temporada 2015/2016. Tras aquella gran temporada en la que consiguió ser el máximo goleador de la Serie A, la Juventus acometió su fichaje, el segundo más caro en la historia del 'Calcio' hasta la fecha.