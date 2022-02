Kylian Mbappé brilló con luz propia este martes en el Parque de los Príncipes. En el encuentro de ida de los octavos de final de la Champions League entre París Saint-Germain y Real Madrid, el futbolista francés eclipsó a cualquier otro sobre el terreno de juego.

Ni Leo Messi, ni Karim Benzema, ni Vinicius... el francés fue el mejor y regaló una victoria a su equipo en el último suspiro del encuentro.

En el análisis del partido en 'CBS Sports', Thierry Henry destacó la actuación de su compatriota: "El otro día estaba hablando con un amigo y le dije 'no hay mucha gente que me haga saltar de mi asiento o me haga gritar'. Esto es lo que quieres ver, es por eso que enciendes el televisor".

"Al principio de temporada, como no había renovado, quería irse y parecía que había firmado, o todo el mundo pensaba que había firmado con el Real Madrid y que no había querido comunicarlo, le abucheaban, la prensa le atacaba y nunca dijo nada, fue al terreno de juego y trabajó duro para obtener su recompensa", añadió.

Seguidamente, la leyenda gala, ex del Arsenal y el Barça entre otros, comentó cómo se encuentra su situación con el Real Madrid.

"Fui a ver a Mbappé y le dije: 'ese es tu equipo'. Se le levantaron las cejas cuando se lo dije y es algo que todos saben, no hay que ser tonto para darse cuenta de que era su equipo. Ahora, lo está demostrando todo el rato", explicó.

"Es complicado para mí siendo francés porque debería querer que se quede en esta liga y en un equipo como este, pero para mí, si querían asegurarse a Mbappé, tendrían que haberlo hecho hace dos años. No le demostraron amor. Ahora, otro equipo lo hizo y no creo que se quede", zanjó.

