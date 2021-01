Pep Guardiola ha cambiado de idea. El español, entrenador del Manchester City, pensaba en su momento que le quedaba poco para la retirada pero parece ser que no, que va a estar más tiempo del que previamente se esperaba iba a estar en los banquillos.

Así lo ha dicho él mismo, en declaraciones que han recogido y publicado diversos medios ingleses.

"Antes pensaba que me iba a retirar pronto... pero ahora creo que no. Creo que me retiraré siendo más mayor", comenta Pep.

Y es que, de momento, Guardiola tiene contrato hasta 2023 con el Manchester City: "La experiencia es algo que ayuda, sobre todo por la manera en que vivo esta profesión".

No tiene todavía ni 50 años, edad que cumplirá el 18 de enero, pero tras de sí tiene títulos por doquier y una dilatada experiencia en equipos de gran renombre.

Cuatro temporadas con el Barça, tres con el Bayern de Múnich y ahora, cinco con el Manchester City. Seguirá, salvo sorpresa mayúscula, otros dos años y medio más en el Etihad.

Te puede interesar

Ibrahimovic, en estado puro: 'palo' a Guardiola y deja a Messi y Cristiano fuera de su once ideal

Pep Guardiola, fuera de sí: acalorada discusión con el cuarto árbitro y agarrón del cartelón

El 'recadito' de Guardiola a Mourinho tras perder contra el Tottenham: "Sus equipos son así..."