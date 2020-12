Zlatan Ibrahimovic es un tipo peculiar, de eso no cabe la menor duda. Carismático, aunque para algunos arrogante, el ariete sueco no se anda con medias tintas ni tapujos a la hora de decir lo que piensa.

Cerca de soplar las 40 velas, y viviendo un momento dulce en el Milan, el trotamundos del deporte rey ha analizado su carrera y su vuelta al cuadro 'rossonero' en la 'La Gazzetta dello Sport'.

Malmoe, Ajax, Juventus, Inter, Barcelona, Milan, PSG, Manchester United, Los Angeles Galaxy, Milan de nuevo... Zlatan ha bailado de un sitio a otro, pero en todos los equipos en los que ha juagado, de una u otra manera, ha dejado su huella.

Sin embargo, 'Ibra' tiene claro cuál es su "casa": "He jugado en muchos clubes y tengo respeto por todos. Pero el Milán es el club en el que me siento como en casa. Voy a Milanello todas las mañanas y no tengo prisa por volver a casa. Así me sentí la primera vez que vine a Milán, fue en 2010. Con Galliani y Berlusconi, con el equipo, todos los que trabajaban allí, había otra sensación, otra atmósfera. Me dijeron: 'Estás en casa, haz lo que quieras pero tienes que dar resultados'. Me gustó esto porque podía ser yo mismo y al mismo tiempo jugaba en uno de los clubes más grandes del mundo. Por eso para mí el Milan es estar en la cima".

Recuerdos de 'Can Barça'

Por otro lado, en la citada entrevista se ha referido a su paso por el FC Barcelona y su controvertida relación con Pep Guardiola, al que realmente ni menciona: "El Barcelona era un equipo de fenómenos: primero seis meses arriba, luego por culpa del técnico (Guardiola) no estaba bien...".

Su once ideal

Paralelamente, sí ha incluido a su excompañero Xavi Hernández en su once ideal, pero no a Leo Messi ni a Cristiano Ronaldo, emperadores del fútbol durante gran parte de la carrera del sueco.

El ariete completó su once tipo con su "ídolo", Ronaldo, en la punta de ataque, junto a Diego Armando Maradona, de quien afirma que fue "más fuerte" que él mismo: "Es el más fuerte de todos los tiempos. Sí, él también era más fuerte que yo".

Junto a los dos astros del balón, un equipo formado por excompañeros de los distintos equipos en los que ha militado: Buffon; Maicon, Nesta, Cannavaro, Maxwell; Viera, Xavi, Nedved, Zidane; Ronaldo y Maradona.

¿Su mejor gol? Está claro

Por último, preguntado por el mejor gol de su dilatada carrera (ha marcado más de 500), no dudó en responder con el que a muchos se nos viene a la mente, además de enlazarlo con una curiosa anécdota: "Mi gol contra Inglaterra en 2012. Al revés desde 40 metros. Arriba. Esa es mi visión de una patada de bicicleta. Y luego están las bicicletas que robé cuando era joven, no una, muchas: para ir a entrenar tenía que hacer 7 kilómetros, no tenía dinero para comprar una y si encontraba uno en la calle, la tomaba 'prestada' y luego la devolvía".