El futuro de Ousmane Dembélé sigue siendo un dolor de cabeza para el Barcelona. El futbolista sigue sin renovar y podría marcharse gratis del club el próximo mes de junio.

Su agente, Moussa Sissoko, ha advertido al Barça de que no pueden mandarle a la grada en caso de que no renueve. Lo ha explicado en declaraciones a 'RMC Sport'.

"No estamos aquí para alimentar los debates en las redes sociales. Pero hay que decir la verdad. Sí, tenemos demandas exigentes, pero ya hemos demostrado que las opciones de la carrera de Ousmane no fueron dictadas por el dinero, de lo contrario no estaría aquí", ha expresado.

"Entonces, si el Barcelona hubiera querido negociar, podría haber intentado sentarse a la mesa con nosotros para discutir. Excepto que no hay discusión y sólo amenazas de no jugar más en su equipo. Y eso está prohibido", dice rotundo.

Afirma Sissoko que se trata de "un movimiento de presión" por parte del club presidido por Joan Laporta, y que ellos "entrarán en ese juego".

"Es un movimiento de presión que no funciona con gente como nosotros. Quizá pueda funcionar con agentes que tengan amiguismo con el FC Barcelona. Este no es mi caso, estoy aquí para defender los intereses de mi jugador", indica el representante.

¿Cuál es el futuro entonces de Dembélé? Sissoko no da pistas: "No sabemos lo que vamos a hacer, no hay nada hecho. Pero los dirigentes están perdiendo solo a Ousmane. Desde el principio demostramos que queríamos discutir, con condiciones claro, pero sin cerrar la puerta".