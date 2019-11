Eric Abidal se ha personado en la Ciudad de la Justicia de Barcelona para declarar en el juicio sobre una presunta irregularidad en su trasplante de hígado. A la salida, Carles Monguilod, su abogado, ha hecho unas declaraciones en las que ha confirmado que va a pedir el archivo inmediato del caso.

"Está claro que el trasplante fue completamente legal y sin ninguna sospecha de irregularidad. Pediré el archivo porque aquí no hay componente delictivo que merezca que esta causa siga abierta un minuto más. Su donante es su primo, y a la pregunta de si le compensó económicamente ha dicho que no porque no se pagó nada", dice.

También respondió sobre las declaraciones de su primo: "En declaración judicial no digo nada que pudiera parecer raro, otra cosa ya es si lo dijo en algún medio de comunicación. No hay irregularidad".

Además, ha calificado de "invenciones" la conversación de Juan Castillo. "Ya lo ha explicado, ha dicho que suele hablar en esos términos en muchas ocasiones de su vida. No hay base seria de legalidad. Está claro que Abidal recibió un hígado completamente legal", afirma.