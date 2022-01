Erling Haaland es el delantero más codiciado del fútbol actual. Y parece que LaLiga es su prioridad: Real Madrid y Barcelona están en la pole por hacerse con su fichaje.

Pero... ¿quiénes son sus jugadores favoritos? El del Borussia Dortmund ha desvelado su top 3 en una entrevista en el medio 'Viaplay'.

"Es una buena pregunta. Si fuera por el año pasado diría Lewandowski. Sí, Lewandowski número uno. Y después, para mí, Benzema, que también ha estado fantástico", dice.

Por lo tanto, coloca a Lewandowski en primer lugar, y en segundo Benzema. Pero hay un matiz. Continúa Haaland: "Pero también lo diría de Messi, que ha estado sobresaliente. Por lo que Benzema y Messi compartirían el segundo y tercer puesto".

No es casualidad que el noruego elija a tres de los mejores goleadores de los últimos años. Porque si algo caracteriza a Haaland es su hambre por el gol. Bien lo saben en el Dortmund, que le han echado de menos estas semanas por su lesión.

Una situación frustrante para él: "El peor sentimiento es no estar disponible para jugar, porque es básicamente tu trabajo. Pero es parte de esto, aunque no sea bueno. Pero esto resulta un buen entrenamiento mental si puedes superarlo. Y esto me hace estar más hambriento de éxito".

Y lanza un aviso: "Si debo mejorar alguna cosa es no lesionarme. Porque si no me lesiono, jugaré más partidos y progresaré mucho más. Y si me pregunta qué metas tengo para 2022, incluso para el resto de mi carrera, es no estar lesionado".