Guti recibe una oferta para entrenar a un club "muy importante": "Me sorprendió y me gustó"

Bombazo en 'El Chiringuito'. Guti ha recibido una oferta para dirigir a un equipo "muy importante", pero todavía no puede desvelar más detalles. "Me sorprendió y me gustó", reconoció el exfutbolista del Real Madrid.

Josep Pedrerol tampoco podía dar más detalles: "Ha habido una oferta por Guti. Hace tres días para entrenar a un equipo muy importante, pero yo no puedo decir cuál es".

"Es una buena oferta, me alegra de que te haya llegado la oferta de ese club tan importante. Me parece una oferta que te mereces", le dijo Josep.

¿Cuándo desvelará Guti su oferta para entrenar a un equipo? Los tertulianos le pidieron que diera más detalles, pero de momento habrá que esperar.