A menos de 15 días para que sea libre para negociar su futuro con cualquier club a partir del 1 de julio, Kylian Mbappé ha concedido una entrevista a la revista 'Paris Match' en la que ha repasado su carrera y ha hablado de sus planes de futuro.

Llama poderosamente la atención que el joven futbolista del París Saint-Germain posa de la misma forma que lo hizo Zinedine Zidane en una campaña publicitaria previa a su fichaje por el Real Madrid.

Además, ambos patrocinan la misma marca, Dior, y ambos llevan un jersey del mismo estilo. Misma pose, mismo vestuario, misma marca... ¿y mismo destino?

En la entrevista, Mbappé afirma que "pueden ocurrir cosas que cambian tus planes..." y que siempre "hay sitio para lo imprevisto, es imposible predecir qué haré...".

"Los vínculos personales son mucho más apasionantes (que el dinero). La experiencia en la vida es lo que cuenta, más que acumular dinero. Tengo ganas de descubrir, de viajar, de conocer otros jugadores, culturas diferentes...", añade.

Sobre sus inicios, el galo explica que "pasar de joven promesa a profesional, del Mónaco al PSG, era lógico. Ahora que hablamos de carrera, puede haber espacio para lo imprevisto. Darse gusto, crear la sorpresa, forma parte de la belleza del deporte. Pueden ocurrir cosas que cambian tus planes: es imposible predecir qué haré en los 20 próximos años".

Paralelamente, y al ser preguntado por la influencia de sus padres en su cuadra, Kylian explica que "nunca se oponen a mis decisiones y no me han impuesto nunca nada, ni siquiera cuando era menor. Siempre me han explicado que era mejor así, porque en caso de error o de mala decisión, no se lo reprocharía".

Por último, a sobre su buena relación con Karim Benzema, Mbappé señala que "es mucho más fácil crear una conexión en el campo cuando eres amigo. Uno y otro tenemos ganas de brillar, de ayudarnos a marcar goles. ¡Y eso funciona!".