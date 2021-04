Pep Guardiola, entrenador del Manchester City, ha afirmado que lo que están soportando los futbolistas en cuanto a cargo de partidos "es demasiado" y se ha quejado amargamente contra la UEFA y contra la FIFA.

"Son seres humanos, no máquinas. Sé que algunos de ellos están tristes porque quieres jugarlo todo, pero eso no es posible", detalló el entrenador catalán tras la victoria ante el Leicester City.

"Para estar bien en todas las competiciones este año sin espectadores, en la temporada más corta de la historia, si no rotas no puedes competir y no podrías estar en la posición en la que estamos", añadió el ex del FC Barcelona.

"Podrían jugar, sí, tienen una mentalidad increíble, pero necesitan descansar. La UEFA y la FIFA matan a los jugadores porque es demasiado. No hemos tenido una semana de descanso desde que empezamos", indicó.

Haaland, un "delantero excepcional"

Guardiola también fue preguntado por Erling Haaland, el delantero de moda en Europa, al que ha calificado como un "delantero excepcional". "Entiendo que la gente hable sobre Haaland. Es un delantero fantástico, pero no es apropiado que hable de él", detalló.

Y finalizó el entrenador catalán: "Todo lo que puedo decir es que Haaland es un delantero excepcional para su edad. Los números hablan por sí solos. Es un jugador fantástico, eso es todo".