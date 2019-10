"Sois unos 'lamejeques'", decía Paco González (en referencia también a Xavi Hernández por su malestar con la setencia del 'procés') tras conocer las palabras de Guardiola defendiendo que "España vive una deriva autoritaria". Y por ese camino van diferentes medios de todo el mundo contra el técnico del Manchester City:

"La gente se pregunta cómo Guardiola puede hablar de su defensa de los derechos humanos y la libertad de expresión en Cataluña, con el pobre historial que existe de derechos humanos en Abu Dhabi", dice el' Irish Times', mientras que incluso futbolistas como Joaquín también salieron al paso de las declaraciones virales del catalán: "No se puede perder el respeto", afirmó el sevillano en rueda de prensa.

Un polémico mensaje que no ha salido gratis al de Santpedor puesto que ha recibido críticas a nivel mundial, e incluso algunos medios como 'The Guardian', no se sorprenden por este comportamiento de Pep: "Guardiola y su larga tradición de mezclar fútbol y política", reza el rotativo.