Una crónica sobre el encuentro entre el Barça y el Ferencvárosi ha hecho estallar a Griezmann. El motivo ha sido las palabras racistas que ha utilizado el autor de la crónica para referirse al joven delantero blaugrana Ansu Fati.

En el artículo, publicado en el diario ABC, se comparaba a Ansu Fati con un "negro que de repente veías corriendo por el Paseo de Gracia cuando alguien al grito de 'agua, agua', anunciaba que la Guardia Urbana había llegado".

Unas palabras que han hecho estallar al francés. "Ansu es un chico excepcional que merece respeto como cualquier ser humano. No al racismo y no a la mala educación", ha espetado el delantero en Twitter junto a una captura de pantalla en la que se puede ver el artículo.

Sin embargo, los calificativos racistas no cesan en esas líneas. "Selváticas estampas en el corazón de la ciudad. Ahora esto no pasa, porque para Ada Colau los delincuentes son los policías y no los manteros, que ya no tienen que salir corriendo. También es cierto que sin turistas les flaquea bastante el negocio", apunta la crónica.