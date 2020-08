La fase final de la Champions arranca este miércoles y se extenderá hasta el día 23, cuando se dispute la gran final. Y Antoine Griezmann cree que llegará con el FC Barcelona al gran día.

"Yo me he hecho la maleta hasta el día 23 y me llevo la consola", ha comentado el galo en los medios oficiales del club. "Creo que tenemos muchas ganas. Hemos trabajado muy bien tácticamente. Va a ser muy complicado pero lo tenemos todo para pasar a semis", ha explicado.

El francés será fundamental junto a Luis Suárez y, por supuesto, Leo Messi en el ataque: "Seguramente ellos estarán pendientes de Leo, Luis y de mí pero creo que somos un colectivo, con Jordi (Alba) y Nélson (Semedo) que puedan subir u otros que puedan jugar. A ver qué propone el mister".

El cuadro de Quique Setién se enfrenta a uno de los 'cocos' de la competición, el Bayern Munich. "Es un equipo potente, con mucho trabajo y físico. Está acostumbrado a tener el balón. Es posible que quien tenga más el balón puede ser quien gane. Ahí va a estar. Si trabajamos ordenados y juntos y tenemos el balón el máximo tiempo posible, podemos ganar. El peligro viene de cualquier lado, por dentro, por fuera, Lewandowski arriba, Gnabry también está en un buen momento", ha detallado Griezmann sobre su rival del viernes.

Y apunta más nombres de cara al título: "El Atlético a partido único es muy peligroso, el Manchester City que con Guardiola también lo es y el Paris Saint-Germain también puede tener opciones".

¿Es el partido más importante para Griezmann desde que está en Barça? "La gente espera mucho", comienza su respuesta el ex del Atlético de Madrid, pero matiza: "Todos los partidos son igual de importantes y hay que ganarlos todos. Debemos hacer un gran partido y pasar a semifinales".