Todo se decide en 90 minutos. Todo se decide este sábado a las 21:00h, fecha en la que el Granada CF, UD Las Palmas, Deportivo Alavés y Levante UD se jugarán dos puestos de ascenso directo a Primera División.

El que mejor lo tiene es el equipo andaluz. Los de Paco López, líderes con 72 puntos, se enfrentan en Los Cármenes contra un Leganés que no se juega nada. Los rojiblancos no han perdido ningún partido en casa esta temporada y dependen de sí mismos para ascender. Al Granada le basta con un empate e incluso la derrota si el Levante no gana y Alavés y Las Palmas empatan.

Duelo directo por el ascenso

La Unión Deportiva Las Palmas, segundo clasificado con 71 puntos recibe al Alavés, tercer clasificado con 70, en el partidazo de la jornada. Los canarios serían equipo de primera si ganan o, en el caso de empatar, si el Granada empata o pierde y el Levante no gana por una diferencia superior a seis goles.

El Deportivo Alavés ascenderá a Primera División le gana a Las Palmas en Gran Canaria. No le vale otra opción al equipo de Luis García Plaza que de empatar o perder, se irían directamente al play-off.

El Levante, el que peor lo tiene

El peor posicionado para acceder a esos puestos de ascenso directo es el Levante. Los 'granotas' son cuartos con 69 puntos y no dependen de si mismos para ascender.

El equipo dirigido por Javi Calleja necesita ganar su partido ante el Real Oviedo en el Ciutat de Valencia y esperar a que el Granada pierda. Otra posibilidad es que el Levante venza por más de seis goles de diferencia y Las Palmas y Alavés no pasen del empate.