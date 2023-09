Cómo pudo cambiar todo de haber dado Arberola Rojas, árbitro del derbi entre el Atlético y el Real Madrid, validez al gol de Camavinga. Validez a un gol que habría supuesto el 2-2 en el Metropolitano. Que habría llevado al equipo de Ancelotti a empatar en una de esas dianas llamadas psicológicas. Porque el tanto, anulado, llegó al límite del descanso.

Pero no hubo celebración de los madridistas. El motivo, que el colegiado no dio validez al tanto. No dio validez a dicha acción. Y no lo hizo por una acción que es la más polémica de un derbi con otras tres situaciones a analizar.

Es sin embargo este gol el que más va a dar que hablar. Arberola Rojas anuló el gol por fuera de juego de Rudiger. Fuera de juego que existe, y que el VAR corroboró. Sí, el alemán está adelantado en el momento del pase... la historia es saber si es o no posicional y de qué modo y forma interviene en la jugada.

La jugada, clave

El colegiado interpretó que la situación del alemán es clave para el devenir de la acción. El defensa germano no toca la bola en ningún momento, pero Mario Hermoso va directo hacia él perdiendo la marca de su par.

¿Es suficiente para anular la jugada? Según Arberola Rojas, sí. También según los miembros del VAR, que no llamaron al colegiado para ver la pantalla en caso de un posible cambio de decisión.

Habría sido el 2-2

Todo acabó con el cuero en las mallas, rematado por Camavinga. Todo habría acabado, en caso de validarse, con un 2-2 en el Metropolitano. Todo habría acabado con una jugada que pudo cambiar por completo el devenir del derbi.

De un derbi que terminó por 3-1 con dos goles de Morata y uno de Griezmann para el Atleti, y con un gran gol de Toni Kroos que dio esperanzas al Real Madrid. Todos los tantos del cuadro de Simeone, de cabeza.

La clave, en las bandas

La defensa del Real Madrid, en especial Alaba y Fran García, retratada. Además, el llamado 'árbol' de Ancelotti no dio resultado alguno en un encuentro en el que la clave estuvo en las bandas. Ahí se impuso el Atleti.