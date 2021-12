El Borussia Dortmund está dispuesto a darlo todo hasta el final por retener a su gran estrella y una de las mayores promesas del fútbol europeo, Erling Haaland.

Tal y como afirma el diario 'Bild', la nueva propuesta del conjunto alemán supone duplicar el sueldo al noruego, que pasaría a cobrar 16 millones de euros netos por temporada, siendo el jugador que más gana de toda la plantilla, por delante de Marco Reus. Además, le ofrecen un acuerdo importante al futbolista con una marca deportiva que se encargaría de vestirle.

Esta intentona a la desesperada del Borussia Dortmund para mantener al jugador en sus filas se debe a que, a pesar de tener contrato hasta el verano de 2024, son varias las ofertas que tendría sobre la mesa para abandonar el club el próximo 30 de junio.

Erling Haaland es ahora mismo uno de los jugadores más deseados por los clubes europeos, pero desde el conjunto alemán confían en que esta propuesta, junto con la colaboración de la marca deportiva que viste al club, sirvan para que el noruego continúe jugando en el Signal Iduna Park.

No obstante, el agente del futbolista, Mino Raiola, ya confirmó el interés de varios clubes importantes y las ganas de Haaland por avanzar en su carrera deportiva: "Él puede y dará el siguiente paso. Bayern, Real Madrid, Barcelona o City son los grandes clubes a los que puede ir" y, además, añadía que "existe una gran posibilidad de que Erling se vaya este verano".

En las últimas horas el Bayern de Múnich se ha desmarcado totalmente de su fichaje a través de las palabras de su presidente, Herbert Hainer: "No nos interesa Haaland en absoluto. Ya tenemos a Lewandowski, el mejor delantero del mundo".

Esto podría acercar al delantero noruego a España, aunque su futuro todavía no está decidido, ya que el propio Mino Raiola aseguró que "Haaland puede esperar al Barcelona y a cualquier club porque no tiene firmado nada con nadie. No tiene ningún preacuerdo, por lo tanto todos los escenarios son posibles".