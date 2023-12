Hace prácticamente un año, el Real Madrid anunciaba el fichaje de Endrick, joya brasileña de entonces solo 16 años, por 72 millones de euros.

Su precio, muy criticado en el momento por ser solo un adolescente, cada vez parece estar más justificado.

Este año, el ariete, que a partir de junio estará en las filas blancas, se ha asentado como el '9' de Palmeiras y ha guiado a su equipo a ganar el Brasileirao.

Endrick ha anotado 11 goles esta campaña (ninguno de panlti), logrando el mejor promedio de tanto por cada 90 minutos de la liga brasileña con un 0,64.

Pues bien, uno de esos 11 ha sido elegido el mejor gol del campeonato. Se trata de una jugada 'maradoniana' que supuso el 3-1 de Palmeiras ante Botafogo en un partido que acabaría llevándose el equipo de Endrick por 3-4 con otro gol de la 'joya'.

A VIRADA MAIS HISTÓRICA DO FUTEBOL BRASILEIRO EM 2023 TÁ NA CONTA DO PALMEIRAS! E FICA AINDA MAIS FOD@ NA VOZ DO @JORGEIGGOR! 👏👏👏👏🟢⚪ [[LINK:EXTERNO|||https://twitter.com/hashtag/Brasileir%C3%A3o2023?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw|||#Brasileirão2023]] pic.twitter.com/gscQWiUexd