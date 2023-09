Ante la situación de extrema excepcionalidad que vive el fútbol español, el Gobierno va a ejercer de intermediario en la crisis que vive la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) con las jugadoras convocadas por Montse Tomé.

Según confirman fuentes consultadas por laSexta, Víctor Francos, presidente del CSD, se reunirá a las 20:00 horas de este martes con las jugadoras convocadas por la seleccionadora en Oliva (Valencia). Esas mismas fuentes añaden que, en caso de que Francos no logre acercar posturas, el Gobierno trasladará a la RFEF que libere a las jugadoras que no quieran estar con el combinado nacional.

En Al Rojo Vivo, Francos ha comentado que ha podido hablar con algunas de las jugadoras convocadas, las cuales "están mal". "La impresión que me he llevado es negativa en el peor de los sentidos. No he visto rencor ni malas formas, sino pesar, tristeza y cansancio, por eso he decidido ir a apoyarlas", ha afirmado.

Para el presidente del CSD, la situación que se está viviendo en el fútbol español es "inaceptable". Por su parte, el ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, ha pedido a la RFEF que corrija "todas las deficiencias de esta convocatoria anómala y a cambiar las estructuras federativas" para que el organismo se convierta en "un espacio de seguridad, competitividad y profesionalidad al que las jugadoras tienen derecho".

"Nadie entendería que desandásemos el camino y que no estuviéramos a la altura de lo que la sociedad reclama y lo que las jugadoras han ganado", opina el ministro Iceta.

Caos total en la convocatoria

En la mañana de este martes, las jugadoras convocadas por Montse Tomé tenían que acudir a un hotel de Madrid, pero ese plan cambió para trasladar el lugar a Oliva (Valencia), concretamente para entrenar en un campo que no tiene luz para entrenar por la tarde.

Las primeras jugadoras en presentarse han sido Athenea del Castillo, Misa y Olga Carmona, así como Eva Navarro, Oihane y Teresa Abelleira. Las jugadoras acudieron al hotel Alameda de Madrid, donde ya se encontraba la seleccionadora.